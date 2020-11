Covid in Campania: contagi da record a quota 4.181 e 15 morti

Nel giorno in cui il governo ufficializza l’ingresso della Campania in zona arancione, il Coronavirus fa segnare un altro record. Dopo la flessione di ieri, infatti, il Covid sfonda per la prima volta il muro dei 4 mila contagi al giorno e fa registrare 4.181 nuovi positivi su 13.801 tamponi effettuati, 1.210 in più di ieri ma con 7.882 tamponi in più effettuati.

Di tutti questi nuovi contagiati, 3.852 sono asintomatici e solo 329 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 13.873 contagiati in soli quattro giorni.