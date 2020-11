Covid e terapie intensive. Stefano Limpido, medico di Sorrento: “Le bugie della Campania in due grafici”

Continua a non convincere la situazione della terapia intensiva negli ospedali della Regione Campania. Così il dottor Stefano Limpido, medico in servizio presso l’Ospedale Santa Maria la Misericordia di Sorrento, ne ha fatto un piccolo studio culminato in due grafici. Ecco le sue parole.

In questi due semplici grafici le bugie della regione Campania. Nel primo grafico vi sono rappresentati gli “attualmente positivi”. E’ intuitivo che di questi “attualmente positivi”, una piccola percentuale (che si può assumere come fissa quando i contagiati sono di tutte le età), avrà bisogno di terapia intensiva. Tale percentuale, in linea con il resto della nazione, è di circa 0,3 – 0,5 %. Assumiamo il valore più basso, 0,3%. Nel secondo grafico: 1) in rosso vi sono i posti letto di terapia intensiva occupati dai pazienti Covid+ 2) in blu il numero stimato, in base alla regola dello 0,3% degli attualmente positivi, di pazienti che necessitano di terapia intensiva. E’ evidente che fino ad un certo punto, le due linee corrono sovrapposte,rendendo il report credibile fino a quel punto, poi, intorno al valore di 180, si staccano. 180 sono, deduttivamente, i posti di TI Covid effettivamente attivi. La differenza tra le due linee è piena di morti.