Covid. A Sorrento riunione con unità di crisi, medici e sindaci della penisola per fare il punto della situazione

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Si è tenuta oggi una riunione con la delegazione dell’unità di crisi, i rappresentanti dei medici di base e i sindaci della penisola sorrentina presso il comune di Sorrento. Tutti insieme abbiamo fatto il punto della situazione inerente il Covid e sui provvedimenti ed iniziative da mettere in campo. Ribadiamo le raccomandazioni fatte dai medici nel corso della riunione invitando tutti a non abbassare la guardia perché la situazione non lo consente, ora più che mai c’è bisogno della massima attenzione. Solo così riusciremo a superare questo periodo!”.