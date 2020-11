Covid a Salerno: altre 8 vittime

Salerno. Dopo il picco di decessi della giornata di giovedì, quando nell’intero territorio che va da Scafati a Sapri hanno perso la vita quindici persone contagiate dal coronavirus, le tragedie anche ieri non si sono fermate. Sono otto, infatti, i salernitani che si sono spenti e che, nei giorni scorsi, erano risultati positivi scrive La Città di Salerno.

Lutti a Scafati e Cava de’ Tirreni. Il Covid Hospital “Scarlato” della città dell’Agro sta vivendo giornate davvero difficili. Sono tre le persone che ieri si sono spente nel nosocomio scafatese, due ricoverate nel reparto di Terapia intensiva e un’altra in quello di sub-intensiva. Fra le vittime c’è anche un uomo di Cava de’ Tirreni: il 72enne, ex elettricista residente nella frazione di Passiano, era stato trasferito allo “Scarlato” a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo il contagio. Gli sforzi dei medici e degli operatori Decesso a Salerno.

Anche il capoluogo piange per una morte provocata dal “mostro invisibile”. Nelle ultime ore, infatti, si è spento un anziano residente nella città d’Arechi, storico tecnico delle piscine di Salerno. Un impegno ricordato anche nel mondo dello sport: la Rari Nantes Salerno, formazione militante nel massimo campionato di pallanuoto, ha ricordato la sua figura per aver «dato un importante contributo alla gestione degli impianti da parte della nostra società». Lacrime nei Picentini. È stato un venerdì nero per l’intera area.

Nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli si è spento un 84enne di Montecorvino Rovella ma residente a Bellizzi: l’anziano era stato condotto nell’ospedale della Piana del Sele in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il tempestivo trasferimento in terapia intensiva, però, non è bastato per salvargli la vita. Nel pomeriggio, invece, a piangere è stata Montecorvino Rovella, in lacrime per la prima vittima della pandemia: al Covid Hospital “Civile” di Agropoli, infatti, si è spento un 65enne che era stato trasferito nei giorni scorsi nella struttura cilentana a causa del peggiorare del suo quadro clinico. Il decesso è stato annunciato dal infezione, ha perso la vit abitazione.