COVID-19. Tre cittadini guariti e sedici nuovi casi positivi ad Agerola.

I dati ufficiali trasmessi dall’Asl Na3 segnalano ancora oggi un incremento dei casi positivi: 16 accertati per un totale di 112 casi positivi attuali (circa l’1,5% della popolazione). Fortunatamente resta costante l’indice di guarigione dei nostri concittadini che hanno contratto il virus: 3 oggi per un totale di 90 guariti.

Come più volte comunicato nei giorni scorsi, altissime percentuali di contagio si registrano in ambito familiare. Ribadiamo l’appello di mettersi immediatamente in isolamento quando un proprio familiare convivente risulta positivo al Covid19, possibilmente in un ambiente separato, e di contattare il proprio medico di famiglia. I nostri uffici comunali sono disponibili per offrire assistenza e fornire info utili per la gestione in sicurezza di ogni singola situazione di emergenza. Di concerto con le autorità sanitarie e i medici di famiglia, stiamo profondendo sforzi enormi nella gestione di questa delicata situazione epidemiologica, attivando servizi necessari e pianificando ulteriori azioni di monitoraggio e screening.

Possiamo debellare il virus e riportare il contagio a zero se agiamo con un senso di responsabilità collettiva. Bisogna uscire solo se necessario, evitare contatti superflui e attenersi al rispetto delle tre regole (mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani).

L’obiettivo è comune. Forza Agerola!