Il turismo rappresenta da sempre per Sorrento e l’intera penisola sorrentina uno degli aspetti fondamentali alla base dell’economia territoriale. Ma la pandemia ha messo e continua a mettere in ginocchio il settore con un calo drammatico del numero dei turisti che, solo a Sorrento, erano in tempi normali circa tre milioni. Solo poche centinaia invece i visitatori nei giorni che hanno preceduto la nuova chiusura. Le telecamere del TGR Campania si accendono su una Sorrento già addobbata per le prossime festività natalizie ma tristemente vuota e silenziosa. Il sindaco Massimo Coppola sottolinea però che questa situazione non deve far perdere la fiducia nel domani, sottolineando che il Comune sta già prevedendo misure di sostegno al sistema economico ed alle famiglie in difficoltà. Il Comune infatti ha già stanziato 400.000 euro a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti che non hanno riacquisito il posto di lavoro e non hanno ricevuto altre misure a sostegno del reddito. Il contributo va da 500 a 800 euro in base alla composizione del nucleo familiare. Altri 76.000 da risparmi su servizi non erogati saranno utilizzati per contrastare la povertà. Iniziative analoghe interesseranno anche gli altri cinque Comuni, da Massa Lubrense a Sant’Agnello, da Piano di Sorrento a Meta, a Vico Equense.