Covid-19, il punto della situazione in penisola sorrentina: 466 contagiati

Con l’imminente istituzione della zona rossa per tutta la Regione Campania, è ora di fare il punto della situazione contagi da covid-19 in costiera amalfitana e penisola sorrentina. Entrambe colpite senza pietà dalla violenta ondata autunnale del propagarsi del coronaviurs.

In penisola sorrentina la situazione è ben più disastrosa rispetto alla Divina costiera, ma anche in quest’ultima i dati non rassicurano, se non per i cittadini guariti in forte aumento. Nei comuni della costa di Sorrento si parla di 466 cittadini attualmente contagiati su tutto il territorio. Vico Equense primeggia su tutti gli altri comuni, in seguito all’esplosione dei casi nella frazione di Ticciano e il conseguente lockdown.

Di seguito l’elenco dei contagi per ogni comune, dati aggiornati alle ore 13 del 14 novembre:

Vico Equense 158

Piano di Sorrento 84

Sorrento 76

Meta 62

Massa Lubrense 53

Sant’Agnello 33