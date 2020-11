Covid-19, il bollettino in Italia: 32.191 nuovi casi e picco di decessi

32.191 nuovi casi, picco di decessi: 731

Sono 32.191 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, a fronte di 208.000 tamponi processati. Il rapporto positivi-tamponi si attesta sopra il 15%. Sono 731 le vittime nelle ultime 24 h, 3.612 in tutto. E’ il numero più alto della seconda ondata. Sono 120 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, +538in area medica.

“C’è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione”, ha dichiarato Rezza, dg Prevenzione del Ministero.