Covid-19, arriva il test fai da te da: pronti i primi 5000 kit in Veneto a pochi euro

Al via i test fai-da-te anti Covid. A fare da laboratorio in Italia sarà ancora – come riporta il sito web corriere.it – la Regione Veneto. Oggi, 16 novembre, arrivano i primi 5.000 kit per l’auto-somministrazione del test. Oltre che a Treviso saranno diretti ad altre 4 o 5 Microbiologie regionali. La sperimentazione avviene «in doppio»: ogni esame eseguito con il «fai da te» viene infatti verificato sul soggetto con il classico tampone molecolare. Una rivoluzione nei processi di screening. Costeranno pochi euro e saranno venduti in farmacia, una volta superato l’esame di attendibilità.