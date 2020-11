Covid-19 a Positano: pronti altri 30 tamponi all’USCA di Maiori

Positano prepara altri 30 tamponi che derivano dal tracciamento dei contatti con i cittadini attualmente positivi al covid-19. L’impennata dei contagi in questa stagione autunnale in costiera amalfitana ha colpito duramente anche la città verticale, che tutt’ora conta 30 contagi.

I tamponi in programma per i positanesi saranno effettuati a Maiori, dove, a partire da domani, sarà istituita l’Usca civile e militare. La decisione di istituire le Unità Speciali di Continuità Assistenziale è stata concretizzata visto il trend decisamente negativo che ha assunto la Diva Costa durante la seconda ondata dei contagi da covid-19.

Intanto il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, dal centro operativo comunale di protezione civile, è in costante contatto con i cittadini positivi, che risultano tutti in buone condizioni di salute e si trovano in isolamento fiduciario.