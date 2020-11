Costiera amalfitana: una tempesta di vento si è abbattuta su Positano

Costiera amalfitana. Pericolo per la circolazione a Positano a causa del forte vento e del pietrame in strada. Una situazione generalizzata che si è riversata su tutta la Costiera amalfitana questa mattina presto. L’invito è quello di fare molta attenzione durante la mobilità. I danni e i disagi di oggi, sabato 21 novembre, sono stati molti. Una vera e propria tempesta di vento. Basti pensare al frigorifero lasciato in Via Boscariello che si è riversato contro i contatori dell’Enel.

Anche a Tramonti, sul Valico di Chiunzi, alcune complicazioni con pali dell’illuminazione danneggiati e alberi abbattuti. Fortunatamente, il vigili del fuoco, la polizia locale e l’amministrazione comunale sono subito intervenuti e ci hanno comunicato che ora è tutto sistemato. La situazione è sotto controllo. Un grande encomio a tutti per l’intervento repentino.