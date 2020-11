Costiera amalfitana, rientro in aula: il 20 novembre screening dell’USCA a Maiori

La Campania si prepara alla riapertura delle scuole il 24 novembre per la scuola dell’infanzia e per le classi prime delle elementari. In vista dello screening per la riapertura delle scuole e considerato che sono disponibili per l’USCA costa d’Amalfi i primi 200 tamponi antigenici, venerdì 20 novembre sarà previsto dalle ore 14:30, presso il porto di Maiori, l’effettuazione del tampone antigenico esclusivamente per il personale docente e non docente degli istituti scolastici della costa d’Amalfi… Sarà a cura del l’USCA comunicare le prossime date per completare lo screening sugli alunni e le famiglie.

Si specifica, inoltre, che gli alunni in questo primo appuntamento NON SONO CONVOCATI. Sarà cura dell’USCA comunicare i prossimi appuntamenti.