Costiera amalfitana. Report contagiati Covid 18/11/2020 in base ai comunicati dei Comuni . Dove non ci sono dati in parentesi non ci sono aggiornamenti, ci limitiamo agli “attuali” contagiati, di tutti questi ci sono meno di dieci persone sintomatiche,

Cetara 88 (nessun nuovo positivo)

Maiori 73 (un nuovo positivo e 2 guariti)

Vietri sul mare 63 (7 nuovi positivi e 7 guariti)

Agerola 55 (nessun nuovo positivo)

Tramonti 54 (nessun nuovo positivo)

Amalfi 49 (nessun nuovo positivo e 11 guariti )

Positano 48 (nessun nuovo positivo)

Scala 25 (nessun nuovo positivo)

Ravello 21 (nessun nuovo positivo)

Minori 17 (nessun nuovo positivo)

Praiano 12 (4 nuovi positivi e 3 guariti)

Conca dei Marini 6 (nessun nuovo positivo)

Furore 6 (nessun nuovo positivo)