Costiera amalfitana. Report contagiati Covid 18/11/2020 stabile, Agerola aumentano i contagiati. Si aspettano guariti per Cetara e Positano. Caos scuole all’USCA

Costiera amalfitana. Report contagiati Covid 98/11/2020 in base ai comunicati dei Comuni . Dove non ci sono dati in parentesi non ci sono aggiornamenti, ci limitiamo agli “attuali” contagiati, di tutti questi ci sono meno di dieci persone sintomatiche. Dunque la situazione è abbastanza stabile, a parte Agerola con nuovi sette positivi, ma aumentano anche qui i guariti. Cetara e Positano aspettano i negativi dagli ultimi tamponi ( 80 nella perla della Costiera amalfitana ) per la maggior parte di conferma. Intanto è caos scuole all’USCA , come già detto sono solo 200 i tamponi domani e non bastano neanche per un Comune , il solo personale dell’I.C. di Positano è di 70 persone e gli altri istituti? E i bambini coni genitori?

Cetara 85 ( 1 nuovo positivo )

Maiori 73

Agerola 68 ( 7 nuovi positivi )

Vietri sul mare 63

Tramonti 54

Amalfi 49

Positano 49 ( 1 nuovo positivo)

Scala 27 ( 2 nuovi positivo)

Ravello 21

Minori 17

Praiano 12

Conca dei Marini 7

Furore 7

Atrani 5