Costiera amalfitana. Report contagiati Covid 17/11/2020 , sono 531. Agerola altri 15 e Amalfi altri 11. Risultati aggiornati alle ore 22, in base ai comunicati dei Comuni , abbiamo aggregato Agerola, anche se fa parte della provincia di Napoli e non di Salerno, perchè di fatto inglobata con la Costa d’ Amalfi . Ci limitiamo ai dati di contagi attuali di coronavirus Covid-19, per ogni singolo comune su Positanonews.it potete trovare articoli sulle situazioni particolari.

Cetara 88

Maiori 78

Vietri sul mare 67

Tramonti 54

Positano 48

Amalfi 49 ( 11 nuovi positivi e 5 guariti )

Scala 30 ( 7 nuovi positivi)

Ravello 21 ( più 4 oggi e 8 guariti )

Minori 17

Praiano 11

Conca dei Marini 7

Furore 6

Agerola 55 ( 15 nuovi casi e 3 guariti )