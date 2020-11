Costiera amalfitana la Covid Map di Positanonews, 284 positivi e 53 nuovi contagi il 2 novembre I DATI

Costiera amalfitana. Anche oggi Positanonews pubblica la situazione dei contagi da Vietri sul mare a Positano in ordine di gravità, rapportata alla percentuale di contagiati in base alla popolazione . La Covid Map di Positanonews, 284 positivi e 53 nuovi contagi il 2 novembre. La situazione più preoccupante è quella di Cetara, di fatto zona rossa, con oltre il 3 per cento dei contagiati sulla popolazione e una crescita continua, poi Maiori che supera l’1 per cento e vede aumentare di altri 10 i contagiati. Positano viene superata da Vietri sul mare per numero di contagiati , un balzo in avanti anche di Tramonti. Ma dietro questi numeri ci sono persone e vite umane con famiglie coinvolte. Da domani finalmente ci sarà l’USCA per i tamponi al porto di Maiori.

Di seguito il nome del Comune, gli abitanti ( come rilevati dall’ultimo dato acquisito) , i contagiati attuali, fra parentesi quelli di oggi , poi la percentuale di contagiati in base alla popolazione

Cetara 2061 68 ( 25 ) 3,29

Maiori 5514 59 (10) 1,07

Positano 3854 31 (1) 0,80

Minori 2679 19 (2) 0 , 71

Scala 1522 8 (0) 0,52

Vietri 7562 34 (11) 0,45

Tramonti 4131 14 (4) 0,34

Amalfi 5004 15 (0) 0,30

Conca 675 2 (0) 0,29

Praiano 2020 5 (0) 0,25

Ravello 2469 4 (0) 0,16

Furore 747 1 (0) 0,13

Atrani 837 1 (0) 0,12

Totale attuali positivi sono 284

Nuovi contagiati 53

Agerola 7743 23 ( 0) 0,29