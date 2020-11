Costiera amalfitana, incertezze sui contagi all’Ausino: i dipendenti positivi non hanno mai contratto il virus

Costiera amalfitana. Impennano i contagi nella Divina e anche tra i dipendenti della ditta Ausino, in merito alla quale ci giungono notizie riguardo alcuni tamponi risultati “falsi positivi”.

L’azienda, che fornisce il servizio idrico in tutta la provincia di Salerno, da Cava de’ Tirreni ad Amalfi e Positano, ha sottoposto a tampone tutti i suoi dipendenti che rientrano tra i contatti dei cittadini colpiti da una seconda ondata di covid-19 molto dura. La perplessità risiede nel fatto che alcuni di questi dipendenti, in base al tampone effettuato in laboratori privati, non sono positivi al covid-19 e non hanno mai contratto tale virus. I diretti interessati, tra l’altro, avevano avviato la quarantena e sottoposto a tampone anche familiari e conviventi.

Si tratta di una vicenda ancora da verificare a fondo, nonostante la fonte certa della notizia.