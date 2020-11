Costiera amalfitana: danni per il vento da Tramonti a Positano, pali più pericolosi degli alberi

Costiera amalfitana. Come se non bastasse, anche il vento ha invaso spaventosamente la Diva costa, così come in penisola sorrentina e nel resto della Campania. In particolare, la squadra dei vigili del Fuoco di Maiori è ancora al lavoro dalle 5 di questa mattina. Da Tramonti sul Valico di Chiunzi i danni più gravi con pali dell’illuminazione danneggiati, da qui a Ravello per Amalfi e Positano, dove è caduto pietrame sulla SS163 verso Piano di Sorrento, dove il vento tira forte. Ma a dispetto dei detrattori e demolitori degli alberi, questi ultimi, ben curati, non cadono. Più che delle piante bisogna aver paura della ignavia umana, come per i pali di ferro che fan sicuramente più male.

A dopo aggiornamenti se vi sono novità visto che la squadra è ancora all’opera. Buon lavoro ai nostri caschi rossi