Costiera amalfitana. Da Cetara a Maiori e Positano contagi anche fra politici , polizia municipale, personale sanitario , nessuno è immune

Costiera amalfitana. Da Cetara a Maiori e Positano contagi anche fra politici e polizia municipale, anche personale sanitario e para sanitario, nessuno è immune, anzi proprio queste categorie, più ancora dei negozi degli alimentari che hanno avuto contatti fra Positano e Praiano, per fortuna ora tutti risolti, sono i più a rischio . Il sindaco di Agerola contagiato per il coronavirus Covid-19, ma per fortuna sta bene, il sindaco di Amalfi e di Ravello in isolamento , per essere stati in contatto con il sindaco di Agerola. Il sindaco di Cetara contagiato, politici e polizia municipale colpiti anche a Maiori e Positano , ogni giorno ci arriva una nuova notizia, i nomi girano , però sono altre le cose che contano. Non è la corsa al nome che importa, basta fare il tracciamento grazie all’ASL di Salerno, ma bisogna sapere che nessuno è immune. Sopratutto chi poi è in prima linea. Auguriamo a tutti buona guarigione .