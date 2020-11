Costiera amalfitana. Con due decessi sono in cinque gli anziani morti con patologie Covid . Due persone, un uomo di Maiori e una donna di Cetara, hanno perso la vita mentre erano ricoverate in ospedale con il coronavirus Covid- 19 . Entrambi in Ospedale a Salerno dopo il trasferimento, entrambi anziani, sugli ottanta anni, con patologie, l’uomo era in attesa di un’operazione al cuore, che non è stata fatta perchè si aspettava l’esito del tampone, la donna , che aveva seri problemi al fegato , ed era costretta a letto. Anche in Costa d’ Amalfi, come altrove , ci sono le morti per Covid , ma non è detto che siano sempre e solo di Covid e non per le conseguenze che porta l’esserne affetto e la situazione ospedaliera in Campania. “Bisogna tenere sempre alta la guarda – ha detto il sindaco Andrea Reale , referente per la sanità per i sindaci della Costa d’ Amalfi a Positanonews -, rispettare le regole e fare attenzione, la seconda ondata purtroppo ha colpito anche la Costiera amalfitana, ma ne usciremo”