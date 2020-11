Costiera amalfitana. Aumentano i guariti , Cetara e Positano in discesa. Solo ad Agerola un aumento. IL REPORT

Costiera amalfitana la situazione del contagio del coronavirus Covid-19 sulla popolazione come comunicata dai sindaci per il 26 novembre 2020 .I numeri vanno interpretrati, sopratutto in questo momento, ma qui è difficile perchè non abbiamo , come in altre realtà, il rapporto fra tamponi fatti e positivi complessivi e per singoli comuni . La Costiera amalfitana uscita immune dalla prima ondata ha affrontato la seconda ondata impreparata, dopo il turismo estivo, e gli annunci dei virologi, potevamo aspettarcelo, magari organizzandoci con i tamponi, la mancanza dei quali ed i ritardi hanno messo in crisi il sistema, cominciano a vedersi dei buoni segnali, ma attenti, non è finita. . Aumentano i guariti , Cetara e Positano in discesa, come pure Maiori, ad Atrani ben due guariti su 5 contagiati . Scala un solo contagiato per coronavirus Covid-19, ed è l’unico contagiato della Costa d’ Amalfi. Passando dalla provincia di Napoli a quella di Salerno consideriamo la Svizzera della Campania ( come la Chiesa che la accorda alla Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni ) parte della Divina, qui, purtroppo, un aumento di contagiati, una seconda ondata molto sofferente per la regina dei Monti Lattari. Ma ne usciremo tutti

Leggi anche Agerola, negli ultimi due giorni 21 nuovi positivi e 5 guariti

IL REPORT