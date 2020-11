Costiera amalfitana , 472 positivi. In diretta con Andrea Reale “Isolatevi anche in casa”. Ma quasi nessuno in Ospedale. Positanonews da qui di seguito i dati comune per comune , ma i dati vanno analizzati, dietro ogni numero ci sono persone. Intanto come ci ha riferito lo stesso sindaco Reale, quasi nessuno sta in Ospedale per Covid, siamo all’un per cento in pratica, e una cinquantina in tutto i sintomatici, poi i guariti che aumentano . L’impressione è che la crescita del contagio per coronavirus Covid-19 sia arrivato quasi al massimo e che , intanto, stanno aumentando i guariti. Il problema è che negli ambiti familiari, come è successo a Positano, i contagi si trasmettono, quindi è necessario l’isolamento , per questo a Positano sono stati messi a disposizione gli alberghi.

Costiera Amalfitana

Cetara 88 contagiati su 2.105 abitanti sono il 4,18% Nuovi positivi 0 Guariti 1

Maiori 75 contagiati su 5.588 abitanti sono il 1,34% Nuovi positivi 3 Guariti 9

Vietri sul mare 64 contagiati su 7819 abitanti sono il 0,82% Nuovi positivi 14 Guariti 5

Positano 49 contagiati su 3942 abitanti sono il 1,24 % Nuovi positivi 0 Guariti 10

Amalfi 41 contagiati su 5088 abitanti 0,80% Nuovi positivi 17 Guariti 3

Tramonti 40 contagiati su 4122 abitanti 0,82% Nuovi positivi 3 Guariti 3

Minori 15 contagiati su 2660 abitanti 0,63% Nuovi positivi 1 Guariti 12

Ravello 16 contagiati su 2490 abitanti 0,48% Nuovi positivi 3 Guariti 4

Scala 14 contagiati su 1520 abitanti 0,65% Nuovi positivi 6 Guariti 3

Praiano 13 contagiati su 2026 abitanti 0,64% Nuovi positivi 0 Guariti 0

Furore 2 contagiati su 737 abitanti 0,27% Nuovi positivi 0 Guariti 1

Atrani 2 contagiati su 832 abitanti 0,24% Nuovi positivi 0 Guariti 0

Conca dei Marini 1 contagiati su 667 abitanti 0,29% Nuovi positivi 0 Guariti 0

Agerola 53 contagiati 22 28