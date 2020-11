Costa d’Amalfi, ricordi e nostalgia in questa splendida giornata

Penisola sorrentina-Costiera amalfitana. Passeggiando lungo la statale per Positano ci imbattiamo in tanti ricordi. Ci colpisce questa targa che si vede in foto dedicata a Franco Bizzarri. In una giornata bella come questa il pensiero va soprattutto alle persone che non ci sono più e che vorremmo ricordare.

Riportiamo una bellissima poesia di Cesare Pavese per chi non c’è più.

(Cesare Pavese)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.