“Costa d’Amalfi e Cilento posti unici per fare musica”, l’intervista de “La Città” ai Jalisse

Coppia d’arte e nella vita, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, meglio noti come i Jalisse, nel 1997 vennero proiettati di prepotenza tra le stelle della musica italiana, quando trionfarono al Festival di Sanremo, da esordienti “promossi” a Big, con la celebre “Fiumi di parole”, con cui calcarono anche il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest, restando impressi nella memoria degli appassionati. Qualche tempo fa sono tornati alla ribalta sul piccolo schermo con la fortunata partecipazione alla trasmissione televisiva “Ora o mai più”, e oggi i Jalisse sono più uniti che mai, continuando a produrre musica che raggiunga il cuore e la mente dei tanti sostenitori coltivati negli anni, e dei fruitori che, con il nuovo progetto, “Voglio emozionarmi ancora”, in uscita oggi, si riavvicineranno alla musica del duo romano.

Il disco “Voglio emozionarmi ancora” è una lettera aperta a chi, vittima della distrazione, perde gli istanti più importanti, vero?

È un momento molto particolare perché c’è molta paura. Lo annunciavamo anche con il primo singolo, “Non aver paura di chiamarlo amore”, lì dicevamo che l’amore potrebbe salvare le nostre vite. Non siamo profeti, siamo soltanto dei semplici musicisti che raccontano esperienze, e su quel brano sottolineavamo che l’amore può darci certezze anche per esorcizzare le paure del momento. L’album “Voglio emozionarmi ancora” continua su questo percorso. L’emozione è qualcosa che non dobbiamo assolutamente perdere.

Com’è avvenuta la lavorazione di questo disco?

Avevamo pensato già che era il momento di produrre qualcosa di intenso. Con “Non aver paura di chiamarlo amore”, uscito a novembre dello scorso anno, avevamo iniziato la lavorazione. Poi, vuoi o non vuoi, ti ritrovi chiuso in casa e cominci a buttare giù le fondamenta e a costruire su il disco, in base a quello che stavamo vivendo, una cosa nuova per tutti noi, che mai avremmo immaginato una guerra così silenziosa. Abbiamo preso spunto dai dubbi e i pensieri e li abbiamo portati all’interno dell’album. Ad esempio, “Speranza in un fiore” è dedicata ai nonni che ci sono stati portati via in maniera così assurda e crudele, senza neanche la possibilità di abbracciarli per l’ultima volta. Sono brani riflessivi che ci riportano all’attualità, ma in una chiave di speranza. Vogliamo far capire alle persone che dobbiamo essere una sola, grande famiglia che pensa al bene comune.