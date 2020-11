Leggi anche Conferenza dei sindaci costa d’ Amalfi increduli chiedono di incontrare De Luca per l’Ospedale “svuotato” SPECIALE TG Costa d’ Amalfi. Nasce il Comitato per la difesa dell’Ospedale di Castiglione di Ravello. Ritorna l’incubo!!!

La delibera di giunta regionale del 3 novembre scorso ha staccato l’ospedale “Costa d’Amalfi” dalla rete ospedaliera dell’Azienda Universitaria dell’ospedale San Giovanni Ruggi d’Aragona di Salerno. In un momento tanto delicato quanto drammatico, la politica regionale ha stabilito unilateralmente, che il nostro ospedale dovrà fare riferimento alla ASL e quindi agli ospedali ad essa collegati di Nocera Inferiore o Sarno. Una scelta che ha spiazzato tutti ! Un fulmine che ha squarciato un cielo già denso di nubi minacciose. Il Comitato pro sanità non ci sta!!!! Lotterà con tutte le forze per ottenere l’annullamento di questo provvedimento tanto scellerato quanto inaccettabile e pericoloso.

Chiediamo a gran voce la mobilitazione generale e ai nostri amministratori un gesto eclatante di protesta.

Ricordiamo che Positanonews lanciò l’allarme ( come Google cronologia può dimostrare ) pubblicato l’incredibile atto della Regione Campania che ci staccava dall’Ospedale Ruggi di Salerno con le conseguenze ben descritte dal Comitato . I sindaci della Costiera amalfitana hanno con delibera chiesto incontro al Governatore Vincenzo De Luca a Napoli o in videoconferenza, intanto a Vico Equense, dove pure l’ASL ha tagliato il pronto soccorso, hanno fatto ricorso al TAR.

Togliere questi servizi significa , in territori come i nostri, condannare anche a morte persone che ne hanno bisogno. Come al solito molti vedono la Costiera amalfitana solo per le sue bellezze, ma non per le difficoltà logistiche enorme e la mancanza di servizi che ci sono sul territorio.