Cosa guardare in tv questa sera? “Febbre da Cavallo” e “Live non è la D’Urso”

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 L’allieva. La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia.. Nel secondo episodio (ore 22.25) Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia lui si allontana.

Su Rai Due dalle 21.05 un ingegnere informatico viene ucciso durante un evento di poesia e musica. L’N.C.I.S., coadiuvata da Nicole DeChamps, sospetta che l’omicidio sia legato al progetto a cui la vittima stava lavorando. Nel secondo episodio (ore 21.50) un pilota della Marina assiste all’incidente di un aereo civile, precipitato in mare, che sembrerebbe essere stato minacciato da un oggetto non identificato.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata. In un appartamento di Copenaghen vengono rinvenuti tre cadaveri mummificati seduti a un tavolo e un posto vuoto affianco a loro. Due agenti del Dipartimento Q sono incaricati di scoprire l’identità delle vittime e a chi era destinata quella sedia vuota.

Su Rai Movie dalle 21.10 Febbre da cavallo. Bruno Fioretti detto “Mandrake”, indossatore morto di fame, Armando Pellicci detto “Er Pomata”, disoccupato, ricco solo di grandi risorse truffaldine, e Felice Roversi, parcheggiatore abusivo, sono tre amici alle prese col vizio delle scommesse ippiche. I tre trascorrono gran parte del loro tempo cercando di mettere insieme i soldi per scommettere. Su Italia 1 dalle 21.18 Wolverine: L’immortale. Secondo film dedicato a Wolverine, con Hugh Jackman. Logan e’ in Giappone dove una sua vecchia conoscenza gli propone di essere mortale in cambio dell’immortalita’. Su Rete 4 dalle 21.30 Lo chiamavano Trinità. Il pistolero Trinita’ giunge in una cittadina dove suo fratello si spaccia per sceriffo per poter compiere un colpo.

Su Sky Cinema dalle 21.15 Operazione Hummingbird. Due cugini di New York, Vincent e Anton, scommettono su un videogioco e pianificano di stendere un cavo a fibra ottica tra il Kansas e il New Jersey per guadagnare milioni. Ma niente va per il verso giusto.

Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Dolor y Gloria. I ricordi si assiepano ovunque nella vita di Salvador Mallo, regista cinematografico, e lo riportano all’infanzia a Valencia negli anni Sessanta, così come agli inizi della sua carriera, nella Madrid degli anni Ottanta.

Su Iris dalle 21 Quei bravi ragazzi. Un americano di origini italo irlandesi fa carriera nella mafia newyorchese degli anni 50, ma la vita da gangster riserva delle sorprese non previste.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre alle 20 torna Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Mago Forest, Ale e Franz e Enrico Brignano. Presente anche uno spazio di approfondimento sull’attualità di Roberto Saviano.

Su Canale 5 dalle 21.18 Live non é la D’Urso. In diretta con Barbara d’Urso tanti ospiti ed esclusive per trattare i temi caldi della settimana tra cronaca, costume, spettacolo e attualita’.