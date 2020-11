Corso di formazione per Addetto Antincendio e gestione delle emergenze

04 NOVEMBRE IN AULA AVVIO CONFERMATO. Località: Salerno – sede Afisor – via Cappello vecchio snc (Zona Industriale) Corsi di aggiornamento per le squadre antincendio

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 48 della Regione Veneto del 17/5/2020 e n. 50 del 23/5/2020, n. 55 del 29/5/2020 e n. 59 del 13/06/2020 , Vega Formazione ha riattivato i corsi di formazione in presenza “in aula”. Pertanto, oltre alle attività formative svolte in videoconferenza, sono attivi anche corsi di formazione “in aula” e le attività con prove pratiche presso il nostro Centro di Addestramento Safety Training Center, applicando uno scrupoloso PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 per l’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Tale protocollo, prevede misure che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto a quelle previste nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Durante il periodo di emergenza da COVID-19 i discenti dovranno presentarsi presso il nostro centro di addestramento muniti di mascherina (chirurgica o FFP2 senza valvola).

Per maggiori informazioni clicca qui.

L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico“.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 ) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.

Secondo tale circolare la durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO deve essere di 5 ore.

La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio, secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna) è opportuno avvenga con cadenza triennale .

Destinatari

Addetti alla squadra antincendio in attività a Rischio Medio

Programma

L’incendio e la prevenzione

– principi della combustione;

– prodotti della combustione;

– sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;

– effetti dell’incendio sull’uomo;

– divieti e limitazioni d’esercizio;

– misure comportamentali.

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

– principali misure di protezione antincendio;

– evacuazione in caso di incendio;

– chiamata dei soccorsi.

Esercitazioni e prove pratiche:

– presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;

– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti.

Obiettivo

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.

Documentazione

La documentazione utilizzata dai docenti durante il Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Medio, utile all’approfondimento degli argomenti affrontati, sarà fornita ai partecipanti in formato digitale.

Metodologia didattica

La didattica è mirata allo studio delle problematiche e dei comportamenti antincendio ed all’effettuazione di una prova pratica di spegnimento.

Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni.

Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di interazione, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Il corso è assegnato ad un capo progetto che ne coordina momenti organizzativi e didattici.

Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale.

Prova Pratica nel Centro di Addestramento “Safety Training Center”

La prova pratica si svolgerà al coperto presso il nostro nuovo Centro di Addestramento “Safety Training Center“.

Docenti

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.

I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti della squadra antincendio.

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Coffee break

Per i partecipanti in aula i coffee break sono compresi nella quota di partecipazione al corso.

MePa

Vega Formazione è presente sul MePa e ha messo a disposizione degli enti e delle amministrazioni della Pubblica Amministrazione la possibilità di iscriversi ai corsi presenti in catalogo connettendosi al portale MePa di Consip.