Coronaviurs, a Tramonti 7 guariti e 2 nuovi contagi: già in isolamento da giorni con familiari positivi, ulteriore tracciamento non necessario.

Buonasera a voi. Stasera vogliamo darvi una bella notizia: oggi registriamo 7 nuovi guariti, che portano il totale dei guariti dall’inizio della seconda ondata a 10!

Si registrano altresì 2 nuovi contagi, ma fanno parte di nuclei familiari già contagiati e quindi sono in isolamento da diversi giorni, per cui non c’è bisogno di nessun tracciamento ulteriore. Sono entrambi asintomatici.

Sul territorio comunale, pertanto, i casi sono stati al momento circoscritti. Sono 49 in totale. La prossima settimana verranno effettuati una decina di tamponi a coloro che sono risultati positivi ormai diverso tempo fa.

Si ricorda ai contagiati e ai loro congiunti di restare a casa, così come da ordinanza.

Raccomandiamo inoltre di non abbassare la guardia e di uscire solo per reali necessità (spesa, salute, lavoro). Ribadiamo che non bisogna incontrare i parenti che vivono al di fuori del proprio nucleo familiare.

Soltanto se seguiremo tutti le disposizioni raccomandate dal Ministero della Salute, inerenti alla zona rossa, ne usciremo indenni!