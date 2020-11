Coronavirus. Un nuovo positivo e tre guariti a Minori: il totale è di 15 casi. A darne la notizia è stato il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Nella serata di domenica 8 novembre è risultato POSITIVO un nostro concittadino. Si tratta di un contatto primario con positivo già accertato nei giorni scorsi.

REGISTRIAMO ANCHE 3 GUARITI, PER CUI IL NUMERO TOTALE DI POSITIVI ALL’8 NOVEMBRE 2020 SONO 15 IN TOTALE.

Ribadisco l’obbligo di non uscire per i tracciati e l’invito ad avitare contatti tra amici e familiari non conviventi in socialità presso le abitazioni.