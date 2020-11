Coronavirus. Quattro cittadini guariti e un nuovo caso positivo ad Agerola.

I dati ufficiali trasmessi dall’Asl Na3 fotografano oggi una situazione più rassicurante. Quattro nostri concittadini vincono la loro personale battaglia contro il virus e noi siamo felici di poterne annunciare l’avvenuta guarigione. Alla nostra concittadina, che ha contratto il virus in quanto convivente di un caso positivo accertato nei giorni scorsi, assicuriamo la nostra assistenza per superare in fretta e in sicurezza questo momento.