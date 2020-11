Coronavirus. Oggi 8 nuovi positivi a Praiano, il totale sale a 13. Aumentano i contagi in Costiera Amalfitana in seguito ai molti screening che si stanno effettuando in questi giorni, durante la seconda ondata della pandemia che aveva soltanto sfiorato la Costa d’Amalfi durante la prima fase.

In data di oggi, sabato 7 novembre 2020, a Praiano si registrano 8 nuovi casi positivi, che vanno ad aggiungersi ai 5 già registrati negli scorsi giorni. Il totale, dunque, sale adesso a 13.