Coronavirus. Nuovo caso positivo ad Atrani: si tratta di una maestra.

Nuovo caso di positività al Covid-19 ad Atrani, in Costiera Amalfitana: si tratta di un’insegnante che presenta lievi sintomi. La donna ha ricevuto la notizia della sua positività nel corso della serata di ieri, dopo aver eseguito il tampone presso l’Usca di Maiori, lo scorso martedì 3 novembre.

In Costiera Amalfitana sono diversi gli screening disposti, dopo la crescita dei contagi in questa seconda ondata di Coronavirus.

Riportiamo di seguito il post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Atrani:

L’Asl ha comunicato la POSITIVITÀ al Covid-19 di una persona residente ad Atrani. Si tratta del secondo caso di Covid sul territorio comunale. Immediatamente è partita la macchina del tracciamento delle persone che hanno avuto contatto diretto con la persona risultata positiva.

Invitiamo i cittadini di Atrani a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano dal mese di marzo.

Tutte le comunicazioni relative al Covid sul territorio comunale di Atrani saranno pubblicate con trasparenza su questa pagina previa comunicazione ufficiale dell’Asl.

Ricordiamo inoltre che chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosialle indicaizoni. Attenzione questa misura non rientra nelle scelte di carattere personale, ma è un obbligo morale e civile nei confrontidegli altri.Non bisogna assolutamente ricevere amici e parenti non conviventi in casa edeclinare qualsiasi invito in tal senso.