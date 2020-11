Coronavirus. Nove nuovi cittadini di Vietri sul Mare positivi: il totale arriva a 33. A dare la notizia ai suoi concittadini è il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, e che riportiamo di seguito:

Purtroppo oggi sono arrivati risultati molto negativi, altri nove nostri concittadini sono risultati positivi al Covid19. Il totale arriva a trentatré. Bisogna alzare il livello di attenzione, usare tutte le precauzioni indicate dal ministero della salute, cerchiamo di uscire solo in casi di necessità ed evitare di far visita a parenti ed amici, soprattutto se anziani o allettati. Anche in questa situazione difficile Vietri riuscirà a rialzarsi.