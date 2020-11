Coronavirus: le prime condanne per i furbetti delle autocertificazioni di marzo

L’iter procedurale

Il decreto penale di condanna viene notificato quando il pubblico ministero ritiene che possa essere irrogata una sanzione pecuniaria in sostituzione della pena detentiva e il giudice per le indagini preliminari (Gip) accoglie la richiesta.

L’ammontare della pena pecuniaria tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Un giorno di detenzione non può mai essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria, anche se l’imputato è disoccupato o è uno studente.

Se il decreto penale non viene impugnato entro 15 giorni dalla notifica, il giudice ne ordina l’esecuzione: la condanna resta nel casellario giudiziale.

Come ci si difende

Se si viene sorpresi in giro senza giustificazione, meglio non mentire: dire la verità costa una sanzione amministrativa che, in misura ridotta, ammonta a 280 euro; ma non è un reato. Se invece è troppo tardi, perché ormai si è detto il falso ed è scattata la denuncia, dopo la notifica del decreto penale è ancora possibile difendersi. Ma occorre farlo in fretta. In tutto si hanno a disposizione 15 giorni.

Come prima cosa occorre rivolgersi a un avvocato: la difesa tecnica in questo caso è obbligatoria. Dopo aver estratto copia degli atti, si potrà fare opposizione al decreto penale di condanna chiedendo un rito alternativo (in genere il giudizio abbreviato oppure il giudizio immediato).

In questi casi si potrà chiedere anche la sospensione del processo penale con richiesta di messa alla prova: si tratterà in genere di svolgere lavori socialmente utili ma che – se svolti positivamente – consentono di estinguere il reato senza che ne resti traccia nel casellario giudiziale.

Se invece l’imputato preferisce difendersi nel merito e addurre nuove prove, come testimoni o documenti, dovrà istruire il processo.