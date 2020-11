Coronavirus, la provincia di Salerno registra nuovi contagi ed il totale dei positivi sfiora i 500

Aumentano i casi in provincia di Salerno ed il totale attiva a sfiorare i 500, come riporta “Anteprima 24”.

Tra i vari comuni registriamo Pellezzano con altri 7 casi che portano il totale a 55. Valle dell’Irno con 9 nuovi contagi e 3 guariti. A Mercato San Severino altri 3 positivi ed il totale arriva a 57. Baronissi registra 2 positivi con un totale di 33 casi. A Pagani sono 49 le persone positive in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la costiera amalfitana nessun nuovo caso a Positano che conta 30 cittadini attualmente positivi. A Maiori altre 3 casi che fanno salire il totale a 49. Vietri sul Mare registra altri 2 cittadini positivi per un totale di 23 contagi. A Tramonti nessun nuovo caso ed il totale resta di 10 positivi. Sono 4 i positivi nella città di Ravello, tra cui un minore che si trova in isolamento domiciliare da martedì e che fino ad otto giorni fa ha frequentato la scuola dell’infanzia di Via Roma.

Sale a 184 il totale dei positivi a Cava de’ Tirreni con 23 nuovi casi odierni. Sono 25 i positivi a Buonabitacolo.