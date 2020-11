Coronavirus, Italia divisa in aree: i governatori spingono per cambiare colore

La Regioni vanno in pressing per cambiare colore, ma il governo resiste: almeno tre settimane – come riporta il sito web repubblica.it – per risalire. Il meccanismo delle fasce ideato dall’esecutivo con l’ultimo Dpcm prevede dei tempi ben precisi, che il ministro Speranza è intenzionato a far rispettare senza deroghe, nonostante i governatori siano letteralmente assediati dalla richiesta di ristoratori e negozianti, che chiedono di allentare il più presto possibile le restrizioni decretate con l’ordinanza del ministero della Salute che li ha inseriti nella zona rossa.