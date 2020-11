Coronavirus, dramma a Nocera Inferiore: ci lascia a 33 anni al 4 mese di gravidanza. Dramma a Nocera Inferiore, dove una giovane donna di 33 anni, avvocato ed in attesa di un figlio, ha perso la sua battaglia contro il Covid. La giovane era stata ricoverata a Napoli a causa di alcune complicanze ma sono stati vani i tentativi di salvarla. Oltre alla polmonite i medici hanno riscontrato criticità ematologiche e, nella notte, il suo cuore ha cessato di battere.

“Una ragazza bellissima, sbocciata alla vita. Non saprei avere altre parole, adesso, per suo marito, per suo padre e sua madre, per i suoi amici più cari. Non saprei. Comprendete il silenzio”, ha commentato il sindaco Manlio Torquato.