Coronavirus. Calano i nuovi positivi in Italia: sono 22.253 nelle ultime 24 ore Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei nuovi dati forniti dalla Protezione Civile, i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253 (ieri 29.907), rilevati sulla base di 135.731 tamponi, (ieri 183.457), oltre 47mila test in meno. I deceduti sono 233 i deceduti. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 39.059. Secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47mila test in meno. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%).

Nelle terapie intensive altre 83 persone (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 3.637.

I guariti sono 6.637 (ieri 2.954), per un totale di 296.017. Il numero delle persone attualmente positive cresce quindi meno: +18.383 oggi contro +26.743 di ieri. In tutto i positivi attuali sono 396.512. Di questi, 374.650 sono in isolamento domiciliare, 17.362 più di ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 731.588 mentre le vittime a 39.059.

Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati individuati domina sempre la Lombardia con 5.278 (ieri 8.607), poi Campania 2.861 (ieri 3.860), Toscana 2.009 (ieri 2.379), Piemonte 2.003 (ieri 2.024), Lazio 1.859 (ieri 2.351), Emilia Romagna 1.652 (ieri 1.758), Veneto 1.544 (ieri 2.300). Gli aumenti minori si registrano in Molise (+101), Basilicata (+111) e Valle d’Aosta (122).