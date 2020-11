Coronavirus, a Tramonti 6 guariti e 2 nuovi positivi. Oggi registriamo 6 nuovi guariti, accertati tra gli esiti dei tamponi effettuati a domicilio lo scorso 26 novembre. Lo stesso blocco di tamponi ha fatto registrare 2 nuovi positivi, di cui uno è sintomatico, sempre legati allo stesso nucleo familiare, per cui non ci sono nuovi test da sottoporre.

Si ricorda ai positivi e ai loro congiunti di restare a casa così come da disposizioni ministeriali.

Raccomandiamo inoltre di non abbassare la guardia e di uscire solo per reali necessità (spesa, salute, lavoro). Fino al 3 dicembre la Campania è stata riconfermata zona rossa, perciò non ci si può spostare in altri comuni se non per motivi di necessità giustificati con autocertificazione.

Auguriamo a tutti una buona prima domenica di Avvento, con la speranza che possa essere un Natale in salute per tutti.