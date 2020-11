Coronavirus. A Sant’Agnello oggi 4 nuovi positivi: il totale sale a 36. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Miei cari devo comunicarvi la positività al Covid-19 di altri 4 nostri concittadini 3 asintomatici e 1 paucisintomatico e la guarigione di 1 precedentemente positivo per cui al momento risultano 36 positivi sul nostro territorio!! Da domani la Campania sarà zona rossa per cercare di bloccare la diffusione del virus che sta mettendo in grosse difficolta” le nostre strutture sanitarie per cui invito tutti ad attenersi alle norme restrittive perché anche se richiederanno sacrifici ci permetteranno di contenere il virus! Da parte nostra abbiamo messo in campo tutte le misure possibili da buoni spesa… contributi ad imprese e esercizi commerciali , bonus per cittadini che hanno perso il lavoro per il grave disagio economico e sociale determinato dalla pandemia!!