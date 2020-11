Coronavirus. A Sant’Agnello 3 bandi per aiutare chi ne ha bisogno. “La pandemia da Covid-19 oltre ai problemi sanitari sta determinando una grave crisi economico sociale con grande difficoltà per i cittadini e le famiglie! Per questo come Comune di Sant’Agnello abbiamo messo in campo 3 bandi per circa 500 mila euro per aiutare chi ne ha bisogno – ha detto il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani -. Il primo per i buoni spesa per 150 mila euro con un importo massimo di 500 euro a famiglia! Il secondo per aiuto alle imprese e esercizi commerciali che hanno subito chiusure temporanee o altre difficoltà per un importo totale di 200 mila euro con contributi di 1000 euro ad esercizio commerciale e il terzo bando un fondo di fiducia rivolto a chi ha perso la capacita lavorativa a causa dell’emergenza da Covid-19 per un importo di 150 mila euro con contributo di 1000 euro a nucleo familiare! Siamo vicini ai nostri cittadini e faremo di tutto per superare questo difficile momento!”