Coronavirus. A Positano restano 50 le persone attualmente positive

Attualmente risultano cinquanta persone positive al covid-19.

Oggi non si registrano casi positivi fra i cittadini residenti ma ci è stata comunicata la positività di un cittadino domiciliato presso il nostro comune che si trova già in quarantena da diversi giorni.

Il Sindaco, dal centro operativo comunale, è in costante contatto con i nostri concittadini, che sono tutti in buone condizioni di salute, asintomatici o con lievi sintomi e si trovano in isolamento fiduciario.

Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto ove ci siano persone fragili ed anziane.