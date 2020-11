Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Coronavirus a Positano. Il sindaco Giuseppe Guida è stato sentito da Positanonews sulla situazione: “18 nuovi casi legati a familiari già positivi, situazione sotto controllo”. Oggi, lunedì 9 novembre 2020, Positanonews ha sentito le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sulla situazione Covid nel territorio.

“Nella giornata di ieri, tarda serata, abbiamo ricevuto i risultati dei cento tamponi che sono stati effettuati dall’Asl nel nostro Comune due giorni fa. Di questi cento tamponi, abbiamo registrato 18 nuovi positivi e 5 guariti, per cui da questi risultati abbiamo un totale di positivi sul nostro territorio che oggi è di 49 abitanti. È chiaro che sono dati che crescono, però è ovvio che vanno anche analizzati in quello che nella realtà rappresentano, perché, di questi diciotto nuovi positivi, 14 sono di familiari conviventi e gli altri 4 sono contatti diretti che erano in quarantena già da diversi giorni. Per cui, ma questa è una cosa che avevo già evidenziato e sottolineato giorni fa, la problematica vera è quella di poter garantire alle persone che purtroppo risultano positive una quarantena in isolamento, perché all’interno delle case gli spazi sono pochi e quindi è ovvio che il contagio si muove più velocemente all’interno di familiari conviventi”, ci ha detto.

“Per cui, nonostante questi risultati che portano ad un aumento considerevole di positivi, però, posso comunque garantire che si tratta di tutti soggetti che sono già in isolamento da tempo, e quindi familiari o contatti dei già positivi – ha chiarito il primo cittadino -. Qui nasce anche quello che era il mio appello, e veramente devo ringraziare già tante strutture che hanno messo a disposizione degli spazi, e quindi quando avremo la necessità di dover far fare la quarantena ad altri soggetti, avremo anche degli spazi dove questi soggetti, laddove ne avessero bisogno, la possono fare in isolamento grazie alla solidarietà di tante persone che si sono rese disponibili”.

“Siamo all’interno di un discorso di trasmissione familiare, comunque di contatti che noi in questi giorni con l’ausilio dell’Asl abbiamo rintracciato, quindi un lavoro quotidiano, ora per ora. Abbiamo, insieme a tutto il COC, che ringrazio per l’impegno e per essermi vicino in questo momento, abbiamo giorno per giorno cercato di arginare quest’emorragia che sembrerebbe sotto controllo”.

