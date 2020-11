Coronavirus. A Piano di Sorrento altri 3 contagi: il totale sale a 76. A darne la notizia ai suoi concittadini è il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Carissimi, il Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato oggi la positività al Covid 19 di altri 3 nostri concittadini. Li abbracciamo e gli siamo vicini.

La situazione, è grave e per bloccare il contagio serve la collaborazione di tutti.

In Ospedale, tutto il personale sanitario e non sta fronteggiando questa emergenza garantendo l’assistenza ai pazienti Covid e non Covid, con turni massacranti ed in condizioni difficili, ma con tanta umanità e impegno.

Facciamo sì che il loro lavoro non sia vano.

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte in famiglia, a lavoro, per strada.

Le forze dell’Ordine deputate al controllo, da sole, senza la vostra collaborazione, non ce la potranno mai fare.

Rispettiamo le ordinanze.

Ognuno faccia la sua parte.

Stanotte continuerò a fare la mia.

Forza e Coraggio ce la faremo.