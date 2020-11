Coronavirus. A Piano di Sorrento 4 nuovi casi ed una guarigione: sono 54 le persone attualmente positive. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Cari Concittadini,

la situazione dei contagi in tutta la Penisola Sorrentina si va facendo sempre più critica, per cui vi invito davvero ad elevare il livello di attenzione, di uscire per lo stretto necessario e sempre adottando tutte le misure di prevenzione che ormai ben conoscete.

Mi sono interfacciato con la Direzione Strategica dell Asl, per chiedere il potenziamento dell’assistenza dei nostri concittadini covid positivi sintomatici a domicilio, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Tale attività è svolta dalle USCA mobili, con attivazione da parte del medico curante all UOPC distrettuale.

Nello specifico si tratta di Poliambulatori Mobili che svolgono a domicilio assistenza clinica ai Covid positivi, anche con applicazione, ove necessario, di device per monitoraggio pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione ossigeno e con esecuzione tampone di guarigione una volta asintomatici.

Tale attività risulta di fondamentale importanza perché va a potenziare il lavoro dell’ USCA Fissa che ha sede in via Carlo Amalfi, deputata all’ espletamento dei tamponi drive in, la cui richiesta è attivata dai medici curanti.

Tutto ciò è atto a migliorare tale attività territoriale( 7 giorni su sette e con turni dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 ) fondamentale in questo momento.

Vi ricordo inoltre che è sempre attiva la nostra Protezione Civile a cui potete rivolgervi per chiedere assistenza o qualsiasi informazione.

Potrete contattare i seguenti numeri:

– 0815321485 – Caponucleo Luigi Parlato (h24)

– 3385971928 – Gabriele di Filippo