Coronavirus. A Meta 3 nuovi positivi ed 1 guarigione: 16 i casi totali sul territorio. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito: Ad integrazione di quanto comunicato stamattina abbiamo ricevuto notifiche per altre 3 positività ed un’altra guarigione. Tengo a precisare che queste comunicazioni ci sono arrivate dai diretti interessati, in quanto ormai gli esiti dei flussi da parte delle Asl , arrivano in parte o non arrivano proprio. Il Sindaco in quanto autorità sanitaria è tenuto a conoscere l’evolversi della