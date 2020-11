Coronavirus. A Castellammare di Stabia 83 nuovi positivi, ma altri 83 guariti. “Come purtroppo di consueto, con l’inizio della settimana e l’alto numero di tamponi lavorati, torna a salire il numero dei nuovi contagiati al coronavirus (Covid-19) in città. Conforta però il gran numero di cittadini guariti. La strada per abbassare la curva dei contagi è tracciata, adesso bisogna remare tutti in un’unica direzione”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Nello specifico – ha continuato il primo cittadino – la Regione Campania e l’Asl ci hanno comunicato che nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus altri 83 cittadini di Castellammare di Stabia. Tra gli 83 stabiesi positivi solo in 19 presentano sintomi della malattia. La maggior parte sta accusando sintomi lievi ma purtroppo c’è una 55enne che presenta uno stato severo della malattia. A lei e a tutti i contagiati vanno gli auguri da parte mia e di tutta la città di Castellammare.

I tamponi lavorati nelle ultime 24 ore sono stati 543. Peggiorata nuovamente la percentuale di positivi rilevati rispetto al numero dei tamponi effettuati: siamo al 15,2%. Fortunatamente, come già accennato, ben 83 stabiesi sono finalmente guariti. Sono certo che molto presto anche tutti gli altri contagiati dal virus riusciranno a vincere la propria battaglia”.