Coronavirus. 12 nuovi casi a Tramonti: il totale sale a 54. Tra ieri sera e stamani sono giunti i risultati dei circa 40 tamponi effettuati martedì scorso al Porto di Maiori e dobbiamo annunciarvi che 8 di essi sono risultati positivi. Inoltre ci sono giunti 3 esiti positivi da laboratori privati e uno positivo fatto prima di un controllo ospedaliero. Di questi uno appartiene a una persona non residente ma domiciliata a Tramonti. Dodici, dunque, i nuovi contagiati sul territorio, di cui tre sono sintomatici.

Nessun nuovo guarito, purtroppo: gli esiti dei tamponi di richiamo a tre cittadini già contagiati sono giunti ancora positivi.

Al momento, dunque, sul territorio di Tramonti abbiamo 54 contagi da Covid-19.

Sono stati già rintracciati i contatti avuti dai nuovi positivi, per cui domani mattina, in modalità “drive in”, circa 25 persone si sottoporranno a tampone presso la guardia medica di Tramonti. Mentre nel pomeriggio saranno effettuati 30 tamponi circa, tra test di richiamo a persone già positive e test a persone allettate.

Nell’augurare a quanti sono colpiti dal Coronavirus una pronta guarigione, ribadiamo a chi è stato sottoposto a tampone e attende l’esito o chi è in attesa di tampone di RESTARE A CASA.

A tutti i cittadini ricordiamo che siamo entrati in zona rossa, per cui si può uscire solo per reali necessità (spesa, salute, lavoro) e seguendo le disposizioni raccomandate dall’autorità sanitaria (mascherine, lavaggio mani e distanziamento). Non si può assolutamente uscire per recarsi a casa di amici e parenti al di fuori del proprio nucleo familiare.

Soltanto rispettando queste norme potremo uscirne!