DESERTO E SILENZIO NELLE STRADE VUOTE

PROFONDA AMAREZZA… vedere città nel silenzio totale

Serrande abbassate, luci spente, tavolini e sedie accatastati, silenzio. In strada solo rider, farmacisti, tabaccai, banchisti dei mercati alimentari, medici, chi una casa non la ha e pochi, pochissimi altri.

“Una via obbligata per arginare la pandemia” ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, snocciolando i dati dei contagi:

quasi 500mila gli attualmente positivi, 24.005 i ricoverati nei reparti ordinari (749 più di ieri), 2.515 in terapia intensiva (124 in più) e 472.598 in quarantena. L’ultimo bollettino parla di 37.809 nuovi casi, 446 morti in un giorno.

Il Dpcm del premier Giuseppe Conte è entrato in vigore mentre il governo decide sui nuovi aiuti economici e garantisce sui pagamenti già da lunedì. “Il decreto Ristori-bis sarà varato dal governo nelle prossime ore – è il messaggio di Conte affidato a Instagram – proprio in queste ore stiamo finalizzando il decreto Ristori bis con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio.