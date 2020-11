Coppa Italia, sorteggiati i campi per gli ottavi. A gennaio sarà Napoli – Empoli

Il Napoli, detentore della Coppa Italia, a gennaio se la vedrà con l’Empoli al San Paolo. E’ avvenuto infatti il sorteggio degli ottavi per stabilire chi giocherà in casa e chi in trasferta, con gli accoppiamenti già fatti da tabellone. Questo nel dettaglio quello che sarà il programma delle gare che verranno disputate a metà gennaio:

IL QUADRO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA:

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-Spal

Juventus-Genoa